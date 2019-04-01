Около трех тысяч жителей Алтайского края отправятся в армию весной

Новости 01.04.2019 11:15 74

В апреле стартовал весенний призыв на военную службу. Этой весной в армию отправятся около 2800 жителей Алтайского края, сообщили «Политсибру» в военном комиссариате региона.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, весенний призыв будет осуществляться с 1 апреля по 15 июня 2019 года. На военную службу будут призваны 135 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе.

В прошлом году в рамках весеннего призыва в армию отправились более двух тыс. человек из Алтайского края. Первые отправки начались 23 апреля. Процент годности составлял около 74%.