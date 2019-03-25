Наш ответ Усть-Илимску. Домохозяйка выиграла выборы в алтайском сельсовете

Новости 01.04.2019 10:45 153

31 марта в Смоленском районе Алтайского края прошли досрочные выборы главы Солоновского сельсовета. Победу за явным преимуществом одержала местная домохозяйка, сообщили "Политсибру" в крайизбиркоме.

Всего на кресло главы претендовало три кандидата, причем все они представляли политические партии, идти самовыдвиженцем на выборы никто не решился. Так, «Единая Россия» выдвинула в главы сельсовета 38-летнею домохозяйку Ирину Старикову. ЛДПР обратилась за помощью к 57-летнему сторожу администрации Василию Семенову. Справороссы надеялись выиграть выборы при помощи 41-летнего продавца Юлии Усольцевой.

В одни ворота. Единороссы на Алтае выиграли выборы в сельсоветах при «нулевой сопротивляемости» Новости 25.03.2019 10:10 24 марта на Алтае прошли выборы глав в Веселоярском, Сидоровском и Казанцевском сельских советах 2803

Между тем интриги после подведения итогов голосования не оказалось вовсе: домохозяйка обошла сторожа и продавца за явным преимуществом. За Старикову отдали свои голоса 87,06% избирателей или 407 человек, Усольцеву поддержали 10,02%, Семенова – и вовсе 1,67%. Явка на выборах составила 38,11% (479 человек).

Солоновский сельсовет состоит из двух населенных пунктов. Это поселок Красный Городок и село Солоновка. Общая численность населения – около 1300 жителей.

Напомним, неделю назад на выборах мэра Усть-Илимска (Иркутская область) неожиданную победу одержала домохозяйка Анна Щекина, которая была выдвинута ЛДПР. За нее проголосовали 43,85% пришедших на выборы.