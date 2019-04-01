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Не АлтГУ единым. В каких еще алтайских вузах нынешней весной выбирают ректора?

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В двух крупных алтайских вузах - АГМУ и Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. Шукшина (АГГПУ) продолжаются кампании по выборам ректора. На фоне аналогичной процедуры, идущей в опорном университете региона, внимания другим образовательным организациям уделяется не так много. "Политсибру" решил восполнить этот пробел и подробнее рассказать о кампании в АГГПУ.

Незадолго до начала избирательного процесса в бийском вузе, в распоряжение журналистов попало письмо бывшей сотрудницы, которая заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост ректора. Попутно профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова обвинила нынешнее руководство университета в целом ряде неблаговидных фактов.

Итак, в 2014 году Людмила Комарова попыталась выиграть предыдущие выборы ректора, но не была допущена до финального голосования. Руководителем вуза тогда стала Людмила Мокрецова. «В преддверии очередных выборов ректора в АГГПУ весной 2019 года хочу еще раз попробовать выдвинуть свою кандидатуру с желанием кардинально исправить ситуацию в бийском педвузе. Страшно, когда на твоих глазах уничтожают когда-то гремевший не только на всю страну, но и мир, вуз с более чем 75-летней историей», - отмечает Комарова.

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Впрочем, складывается впечатление, что очередной «поход во власть» для профессора является не более чем попыткой отомстить за историю пятилетней давности. Именно этим можно объяснить, что широкой публике о своем «компромате» она решила заявить лишь спустя продолжительное время после произошедших событий.

28 января нынешний ректор Людмила Мокрецова подписала приказ о старте выборов нового руководителя АГГПУ. В разговоре с «Политсибру» она рассказала, когда вуз узнает имя очередного ректора. «Сейчас будут выдвигаться кандидатуры, потом ученый совет их утвердит, министерство будет принимать решение, когда состоятся выборы. Примерно к концу апреля эта процедура завершится», - сообщила ректор.

Документы успели подать проректор по учебной и воспитательной работе Марина Довыдова, завкафедрой историко-правовых и социально-гуманитарных дисциплин Наталья Виницкая, действующий ректор и уже упоминавшаяся выше Людмила Комарова. Все кандидатуры были позднее одобрены на заседании Ученого совета.

Соискатели на должность главы вуза должны отвечать квалификационным требованиям. К ним относятся стаж работы, ученое звание, опыт работы на руководящих должностях в системе высшего образования и т.д.
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Далее каждого из допущенных до выборов необходимо согласовать с советом ректоров Алтайского края и Республики Алтай, региональным Минобром, а также правительством субъекта РФ. Следующий важный шаг – согласование кандидатов в аттестационной комиссии Минобрнауки России. Решение должно быть озвучено в начале апреля.

После этого оставшиеся кандидаты вправе подготовить свои программы по развитию вуза. В этот же период соискатели могут проводить встречи с коллективом, где более подробно излагать свое видение по развитию вуза. Наконец, непосредственно выборы ректора пройдут на конференции сотрудников АГГПУ. Ожидается, что она состоится до начала майских праздников.

Напомним, что в 2014 году четыре кандидата заявились на выборы ректора АГГПУ, но только двоих одобрили в Министерстве образования: проректора по управлению и контролю за образовательным процессом Виктора Акимова и в то время проректора по науке Людмилу Мокрецову. По итогам тайного голосования из 125 голосов 92 были отданы за Мокрецову.

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Кстати, в вину нынешнему руководителю ставят радикальное сокращение штатов. Так, в настоящее время на сайте университета указаны фамилии ректора, двух проректоров и советника, а также 62 преподавателей. Интересно, что по данным за 2015 год, в бийском вузе работало 289 преподавателей, из них – 252 на штатной основе и 37 совместителей.

Отметим, что за время ректорства Мокрецовой Рособрнадзор наказывал бийский вуз запретом на прием абитуриентов. Это было связано с неисполнение предписания ведомства в установленные сроки. «Некоторые мероприятия были признаны не выполненными. Например, предписание о том, что у нас нет туалета для абитуриентов с ограниченными возможностями», - рассказывала ранее Людмила Мокрецова.

АГГПУ был образован в 1939 году как Бийский учительский институт. В 1952 году его реорганизовали в Бийский государственный педагогический институт. В 2000 учебное заведение стало официально именоваться университетом, со следующего года к названию было добавлено имя выдающегося земляка – Василия Шукшина. Сейчас вуз имеет в своем составе три института - гуманитарного образования, естественных наук и профессионального образования, а также педагогики и психологии.
В вузе учится, по разным данным, от 2 до 2,5 тысячи студентов. Университет осуществляет образовательную деятельность по 8 укрупненным группам специальностей (специалитет, бакалавриат, магистратура), по программам послевузовского образования, дополнительного образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. В вузе функционирует 11 научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательный центр, 3 научно-методических центра, учебно-производственный комплекс.

Автор: Политсиб.ру