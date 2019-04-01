Собственник барнаульского эко-рынка подал в суд на краевых чиновников

Новости 01.04.2019 9:05 14

Владелец эко-рынка в Барнауле через суд требует от Управления имущественных отношений Алтайского края заключить договор аренды земли. Предприниматель Александр Фриц еще в январе направил в арбитраж иск к региональному ведомству, которое не заключило договор аренды земельного участка под построенной три года назад эко-ярмаркой ВДНХ.

Как следует из карточки дела, Управление вернуло бизнесмену заявление о предоставлении в аренду земельного участка по адресу: улица Взлетная, 2 "к" для эксплуатации двух нежилых помещений общей площадью порядка 8767 кв. м. В суде Фриц требует обязать чиновников подписать данный договор.

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Последнее заседание арбитражного суда состоялось 27 марта, окончательное решение по делу не вынесено. Рассмотрение иска продолжится 21 мая.

Напомним, открытие эко-рынка состоялось в 2016 году, на нем реализуются в основном продукты питания местных производителей. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющее рынком ООО "Эко-ярмарка ВДНХ" принадлежит сыну Александра Фрица - Юрию, известному в Алтайском крае предпринимателю.