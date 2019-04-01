Полиция рассказала о «взрывном» росте уголовных дел против дистанционных мошенников на Алтае

Новости 01.04.2019 8:10 37

За два месяца 2019 году в Алтайском крае более чем на 50% увеличилось количество обращений жителей, которые стали жертвами дистанционного мошенничества. Об этом со ссылкой на начальника отдела по раскрытию резонансных преступлений регионального ГУ МВД РФ Евгения Прохорова пишет "Интерфакс-Сибирь".

"В 2019 году отмечается рост количества мошенничеств, совершенных с помощью телефона и сети Интернет. По итогам двух месяцев увеличилось количество обращений жителей почти на 60%. Возбуждено 518 уголовных дел. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра равнялась 299", - сказал Прохоров.

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Он отметил, что в регионе набирает активность новый вид телефонного мошенничества: звонки жителям с абонентских номеров банковского сектора. В этих случая телефонные номера, с которых звонят злоумышленники, полностью совпадают с официальными номерами телефона банков, указанными на их сайтах и банковских картах пользователей.

"Резкий рост такого вида преступлений связан с цифровизацией, переходом на электронные денежные средства. Кроме того, растет уровень доверия населения полиции - люди стали больше сообщить о таких преступлениях, которые всегда носили латентный характер", - подчеркнул Евгений Прохоров.

Он заявил, что в более чем 95% дистанционных мошенничеств злоумышленники действуют из других регионов и для их поимки полицейским приходится длительное время находиться за пределами края. В результате таких мер, по данным полиции, более чем на треть увеличилась раскрываемость преступлений данной категории.