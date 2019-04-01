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В Алтайском крае в 2019 году отремонтируют свыше 60 км федеральных дорог

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Главной целью ФКУ Упрдор «Алтай», отвечающего за федеральные трассы в регионе, в последние годы было приведение сети в соответствие нормативным требованиям. С этой задачей дорожники справились – показатель превышает 90%.

Основные усилия в дальнейшем предстоит направить на расширение федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» до четырех полос движения и поддержание сети. В основном речь идет об устройстве слоев износа, – это позволит с минимальными затратами уберечь покрытие от разрушения.

Масштабная реконструкция ожидает Чуйский тракт в 2019 году

Масштабная реконструкция ожидает Чуйский тракт в 2019 году

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В ходе реконструкции дорожники заменят 112 км полотна

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Так, технология устройства тонкослойных покрытий не только позволяет повысить транспортно-эксплуатационные характеристики, но и сводит на минимум неудобства для автомобилистов. К эксплуатации дорога готова почти сразу после укладки. Такие работы проведут на Чуйском тракте, на участках с 186 по 189 км и с 212 по 216 км, а также на А-322 – с 76 по 88 км. На обходе Бийска выполнят шероховатую поверхностную обработку на протяженности 10 км, это обеспечит необходимую ровность и коэффициент сцепления.

Планируются и традиционные ремонтные мероприятия. На Чуйском тракте, с 207 по 212 км, возле населенных пунктов Бажево и Солнечное, помимо покрытия, заменят барьерное ограждение протяженностью свыше 4 км, обновят 134 дорожных знака и установят два табло контроля скорости. На А-322 с 239 по 249 км запланирован капитальный ремонт, в качестве покрытия используют современный и износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимербитумном вяжущем. На участках с 166 по 173 и с 230 по 239 км устроят защитный слой из битумоминеральной смеси и восстановят обочины.

Более 1,7 млрд рублей направят на ремонт алтайских дорог 2019 году

Более 1,7 млрд рублей направят на ремонт алтайских дорог 2019 году

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Ремонтные работы проведут на территории Барнаула, Новоалтайска, Бийска, а также на региональных и федеральных трассах

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Главным событием в строительном сезоне – 2019 для федеральных дорожников станет ввод в эксплуатацию после реконструкции участка Чуйского тракта в Тальменском районе. Работы идут с 150 по 158 км, здесь строят мост через реку Чумыш, подходы к нему и две разноуровневые транспортные развязки.

Новый мостовой переход запроектирован под четыре полосы движения, длиной 305 п.м, с цельнометаллическим неразрезным пролетным строением, его монтаж полностью завершен. Параллельно идут работы по бетонированию подпорных стенок путепровода – на развязке, ведущей в населенные пункты Наумово и Кашкарагаиха. С наступлением строительного сезона возобновят дорожные работы на подходах к мосту, переключить на него движение транспорта планируют уже летом. После этого старый мост демонтируют.

Продолжатся в этом году работы на мосту через Ишу в Красногорском районе. Проезжую часть расширят, грузоподъемность доведут до современных требований. В этом году выполнят основные мероприятия, уже в начале лета начнут монтаж основных пролетных строений. Ввод в эксплуатацию состоится в 2020-м. За сезон предстоит капитально отремонтировать еще один мост на Чуйском тракте – через Большую Речку, работы здесь планируют закончить к ноябрю.

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В целом в Алтайском крае в этом дорожно-строительном сезоне введут в эксплуатацию после всех видов работ 68 км федеральных трасс А-322 и Р-256 «Чуйский тракт». Кроме того, разработана программа, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Идет проектирование дополнительного освещения на въездах в Барнаул и Рубцовск, а также в Новоалтайске.

Кроме того, положительный результат приносит установка комплексов фотовидеофиксации нарушений – на федеральных трассах ими оснастят 15 участков. Особое внимание в этом строительном сезоне планируют уделить обустройству тротуаров и остановочных павильонов. В ряде населенных пунктах на нерегулируемых пешеходных переходах повысить безопасность помогут искусственные дорожные неровности или установка светофоров.

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Автор: Политсиб.ру