Глава Барнаула списал проблемы с лестницей в Нагорный парк на «суровые условия»

Новости 01.04.2019 7:15 83

Глава Барнаула Сергей Дугин после целого ряда критических статей в местных СМИ, посвященных неудовлетворительному состоянию лестницы в Нагорный парк, решил лично проинспектировать объект. Градоначальник в окружении десятка чиновников, как и ожидалось, не увидел поводов для беспокойства.

Показательно, что Дугин совершил вылазку в Нагорный парк утром в субботу, сразу после многочисленных журналистов, которые обошли туркластер в четверг-пятницу. Глава города, словно отвечая критикам, не преминул отметить, что недостатки на объектах после зимы - явление неприятное, но ожидаемое.

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"Надо понимать, что наши суровые природно-климатические условия не могут не сказываться на состоянии объектов. Лестница, поднимающаяся в парк от проспекта Социалистического, пережила уже две зимы. Видим, что на перилах местами есть проявления коррозии, частично отошла плитка. Все это поправимо – с установлением положительных температур на металлическое ограждение будет нанесено полимерное покрытие, деформированные участки плитки восстановят и приведут в соответствие", - успокоил горожан через пресс-службу мэрии Дугин.

По словам Сергея Дугина, МУП «Горзеленхоз» уже приступил к подготовительным работам на лестнице. Здесь проводят зачистку коррозийных участков, демонтируют поврежденную плитку. В самом парке рабочие очищают аллеи от наледи, ворошат оставшийся снег. Ливневка работает в штатном режиме.

Поделился мэр информацией и о том, какие преобразования ждут Нагорный парк в 2019 году: "В прошлом году было снесено полуразрушенное помещение конюшни. Что горожане хотели бы видеть на этом месте, предложим обсудить Общественному совету по развитию туркластера. Достаточно большой участок получился, может, стоит его просто засеять газоном, где люди могли бы присесть, отдохнуть.

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К слову, градоначальник остался доволен тем, как выглядят набережная и вторая лестница, ведущая к Оби. К середине следующей недели, когда начнется ледоход, объект должен быть полностью готов к наплыву барнаульцев, заверил Сергей Дугин: