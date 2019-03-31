Глава Тувы рассказал об отдыхе Владимира Путина в тайге

Новости 31.03.2019 17:20 35

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал, как президент РФ Владимир Путин отдыхает в тайге. По его словам, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Так, блюдо получается «шикарным», пишут «РИА-Новости».

Кроме того, глава отметил, что во время отдыха в республике Владимир Путин всегда пьет фирменный кофе в турке.

«С утра, например, на завтрак у нас, у Сергея Кужугетовича в особенности, есть обыкновение своими руками сделать кофе в турке. В этой турке на костре варит замечательный кофе. Я горжусь, что этому научился и своих домашних время от времени балую... Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения», - поделился с журналистами Кара-оол.

Как отметил глава республики, в этом деле «самый главный ингредиент - вода».

«Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый — тот самый, помните, в советское время грузинский чай был. Вот этот чай кладем, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок. Можно добавить к нему и топленое масло», - добавил он.

СМИ отметило, что Владимир Путин неоднократно отдыхал в Туве. Летом прошлого года президент провел выходные на Енисее вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым.

Стоит сказать, что президент также любит отдыхать на Алтае. В 2015 году гостем президента стал бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони. Они несколько дней отдыхали в вышеназванном комплексе, совершали пешие, конные и вертолетные прогулки, рыбачили, готовили на костре и т.д.