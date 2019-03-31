Алтайские специалисты рассказали о плюсах молока и молочных продуктов

Новости 31.03.2019 15:50 67

Среди диетологов и учёных уже давно не утихают споры о том, можно ли пить сырое молоко или лучше предпочесть ему специально приготовленные молочные продукты.

Главными плюсами молочных продуктов по сравнению с сырым молоком являются их переносимость большим количеством людей и возможность более длительного хранения.

Кисломолочные же продукты – кефир, ряженка, сметана и подобные им – основаны на внесении в молоко культур молочнокислых бактерий, которые и так уже содержатся в нашем организме. Задачей этих бактерий является расщепление сахаров молока. При употреблении кисломолочных продуктов мы, таким образом, лишаем нашу собственную микрофлору кишечника питательных веществ, внося при этом в организм всё новых и новых «чужих» бактерий в кишечник.

Что выбрать - сырое молоко или обработанное?

Если молоко вызывает постоянные высыпания на коже или урчание в животе, то организм не приспособлен к его употреблению, и молоко лучше заменить кефиром и творогом. Во втором случае, кстати, молоко можно употреблять с разными кашами, что улучшит его усвояемость.

Если же никаких проблем с употреблением молока нет, то исключать его из рациона не стоит. К тому же, параллельное употребление молока и молочных продуктов не имеет никаких противопоказаний.

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