Российские предприятия экспортировали рекордно низкий объем «круглого» леса

Новости 31.03.2019 15:11 52

Предприятия лесной отрасли в России в 2018 году поставили на экспорт всего 7,8% от общего объема заготовки бревен. Несмотря на снижение объемов экспорта круглого леса, производители увеличили выручку за счет экспорта готовой продукции, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя экспертного совета Государственной думы РФ по вопросам химического и лесного комплекса, деревообрабатывающей и бумажно-целлюлозной промышленности Алексея Канаева.

«Экспорт круглого леса поступательно снижается ежегодно, в прошлом году он составил 19 млн кубометров, это на полмиллиона кубометров меньше, чем год назад. И это исторический рекорд с точки зрения процента экспорта круглого леса от объема заготовки. Так мало от общего объема заготовки мы никогда не экспортировали. По нашей оценке, экспорт в 2019 году еще снизится», - отметил Алексей Канаев.

О снижении экспорта необработанной древесины из России говорили неоднократно. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обращался к президенту РФ с предложением полностью запретить экспорт круглого леса из региона на протяжении 2020 года. По его мнению, это позволит значительно сократить объемы незаконных вырубок леса, который вывозится из страны именно в виде «кругляка».