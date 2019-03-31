Российские власти улучшат качество образования в сельских школах

Новости 31.03.2019 14:38 62

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что в сельских школах улучшится качество образования. Кроме того, с 2020 года в России стартует программа «Земский учитель», по которой педагоги, приехавшие работать в сельскую местность, получат единовременную выплату в размере одного млн рублей, пишет «Парламентская газета».

По словам Валентины Матвиенко, власти сконцентрируются на повышении квалификации учителей, новом оборудовании, возможности дистанционного обучения у лучших педагогов.

«Для страны, где большинство населения живёт в малых городах и сёлах, это имеет большое значение. Человек должен иметь право получить качественное образование независимо от того, в какой местности он живёт, каков достаток его семьи. И мы обязательно этого добьёмся», - сказала председатель.

Проект строительства и реконструкции школ уже запущен. До 2024 года будет создано 25 тыс. новых учебных мест.