Международный турнир «Student Hockey Challenge - 2019» пройдет в Барнауле

Новости 31.03.2019 14:20 110

Международный турнир «Student Hockey Challenge - 2019» пройдет в Барнауле в 2019 году. Информацию официально подтвердил оргкомитет турнира, сообщил «Алтайский спорт».

Пресс-конференция с участием управляющего директора СХЛ Антона Храмцова, почётного вице-президента ФХР Юрия Карандина,министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева и руководителя Хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Михаила Дроздова прошла 30 марта. В ходе встречи выяснилось, что турнир пройдет в конце сентября - начале октября текущего года.

Как и в прошлом году, в соревнованиях примут участие по две команды из США и Европы, сильнейшие студенческие команды России и, возможно, представители из азиатских стран. Кроме того, точно будут играть хоккеисты «Динамо-Алтай».

Матчи пройдут на двух площадках: на льду ЛДС «Динамо» («Карадин Арена») и во Дворце Зрелищ и Спорта имени Г. С. Титова, который сейчас находится на реконструкции. Владелец Дворца заверил, что ремонтные работы закончатся до начала турнира.