Алтайский СПИД-центр провел два видеолектория по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза

Новости 31.03.2019 13:52 67

22 марта в Алтайской краевой детской противотуберкулезной больнице состоялся видеолекторий по профилактике ВИЧ - инфекции и туберкулезу для подростков, длительно находящихся на стационарном лечении. Психолог КГБУЗ «Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом» Татьяна Штер обсудила с юными участниками вопросы приверженности к лечению туберкулеза, необходимости соблюдения режима питания, физических нагрузок, как меры для укрепления иммунитета.

25 марта в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей г.Барнаула(ЦВИНП) проведен видеолекторий «Психологические аспекты профилактики ВИЧ- инфекции. ВИЧ – инфекция и туберкулез». Дана информация о путях передачи ВИЧ инфекции и туберкулеза, мерах профилактики, об ответственном отношении к своему здоровью, о работе информационного телефона по ВИЧ/СПИДу. Ведущая акцентировала внимание подростков на необходимости делиться полученной информацией с ближайшим окружением, в том числе с ровесниками.

Все участники получили информационные буклеты «Что надо знать о ВИЧ», изданные КГБУЗ «Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом». Было обучено более 30 подростков.