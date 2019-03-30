Уголовное дело возбудили в Барнауле после обнаружения трупа женщины

Новости 31.03.2019 13:18 102

В Железнодорожном районе обнаружили труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Тело нашли при ликвидации пожара в квартире, сообщил «Инцидент Барнаул».

Возгорание произошло утром 31 марта по адресу Привокзальная, 7. В следственном комитете по Алтайскому краю пояснили, что потерпевшая 1950 года рождения была обнаружена с колото-резаными ранами шеи. На месте происшествия работают следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье. 105 УК РФ Убийство. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совещанию преступления.