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Уголовное дело возбудили в Барнауле после обнаружения трупа женщины

Новости
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В Железнодорожном районе обнаружили труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Тело нашли при ликвидации пожара в квартире, сообщил «Инцидент Барнаул».

Возгорание произошло утром 31 марта по адресу Привокзальная, 7. В следственном комитете по Алтайскому краю пояснили, что потерпевшая 1950 года рождения была обнаружена с колото-резаными ранами шеи. На месте происшествия работают следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье. 105 УК РФ Убийство. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совещанию преступления.

Автор: Политсиб.ру

#Барнаул #Алтайский край #Следствие