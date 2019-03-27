Британские издания заинтересовались флешмобом в поддержку педагога из Барнаула

Новости 31.03.2019 12:35 124

Британские читатели изданий The Sun и Daily Mail оценили флешмоб российских учителей в купальниках. Акция проводится в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которой пришлось уволиться из-за скандального фото, сообщили «РИА-Новости».

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Читатели активно обсуждают ситуацию в комментариях. Многие отметили особую красоту учителей из России. Кстати, в Госдуме также поддержали флешмоб учителей с фото в купальниках.

«Я хочу вернуться в школу в России. Мне всего 54», - написал пользователь Eryops.

«Мои школьные учителя не были похожи на этих девушек», - с сожалением отметил пользователь aphassal.

«Если бы в мое время учителя были такими, я бы никогда так много не прогуливал», - признался lostinherts67.

«Никто из моих учителей не выглядел так хорошо. Проклятье», - поддержал его Welsh Wizard.

«Фотографии с зимним плаванием абсолютно не провокационные… Это совершенно безобидное и невинное хобби, русские обычно довольно зрелые в таких вещах, поэтому удивительно, что в школе решили уволить ее», - высказал мнение Nick EM.

Напомним, что учителя русского языка в школе №13 Барнаула хотели уволить с работы за фото в социальной сети. Руководство школы посчитало поведение педагога аморальным и заставляла писать заявление об уходе. 38-летняя Татьяна Кувшинникова выложила снимок, где она в вечернем платье сидит на турнике в мороз. Женщина выступает на соревнованиях по зимнему плаванию и продвигает закаливание.