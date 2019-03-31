Алтайские специалисты рассказали о влиянии никеля на организм человека

Новости 31.03.2019 11:50 87

Элемент накапливается в основных органах тела человека: головном мозге, почках, печени, легких, мышцах, коже, в поджелудочной и щитовидной железах. Самое большое его количество находится в гипофизе и железах, тех, что отвечают за обменные процессы в организме. Именно здесь происходит синтез основных витаминов, гормонов и прочих полезных веществ.

Усвояемость значительно снижается при употреблении в пищу продуктов с содержанием аскорбиновой кислоты, а также при употреблении кофе, чая и молока. Не стоит самостоятельно применять медикаменты для повышения никеля в организме, т.к. результаты могут быть плачевными. Переизбыток макроэлемента гораздо чаще встречается, чем нехватка. Причинами служат бытовые и производственные факторы, где используются водорастворимые хлорид и сульфат никеля.

Самое распространенное негативное воздействие никеля на организм – это аллергия, особенно ему подвержен прекрасный пол, благодаря ношению аксессуаров и бижутерии, часто сомнительного качества и производства. Она выражается в виде контактного дерматита – сыпи, покраснений, зуда.

Продукты питания, содержащие никель очень разнообразны и полностью доступны. Наконец, хоть один элемент сжалился и соизволил в большом количестве накопиться в шоколаде! Также богаты ним какао-зерна, орехи, чай, бобовые, зерновые, злаки, гречка, лук, петрушка, морковь, грибы, абрикосы, черная смородина. Обращайте внимание на происхождение этих продуктов, потому что растения, выращенные на землях «загрязненных» никелем, могут быть перенасыщены элементом.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание никеля методом ИСП-ОЭС на спектрометре Optima 7300 DV.

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