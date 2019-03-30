Кемеровчане возмущены «гробами и слезами» возле детсада

Новости 31.03.2019 10:23 114

Жители Кемерово выступили против бюро похоронных услуг около детского сада. Ситуация не устроила не только родителей воспитанников дошкольного учреждения, но и жильцов соседних домов, сообщил портал VSE42.Ru.

По словам жителя столицы Кузбасса, бюро ритуальных услуг открылось в новом жилом районе «Кемерово-сити».

«Шел сегодня мимо детского сада, а по соседству с ним вешают вывеску, заносят гробы. Я не хочу, чтобы мои дети каждый день смотрели на смерть и слезы! Неужели нельзя было другое место выбрать? Такого вообще нигде не должно быть!», – отметил мужчина.

Жильцы комплекса планируют обратиться с жалобой к городским и областным властям, и «отстоять спокойствие своих детей».