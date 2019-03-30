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МЧС: в Барнауле при пожаре пострадал человек

Новости
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Вечером 30 марта в Барнауле на улице Аэродромная произошло возгорание в надворных постройках. Предварительно установлено, что пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Прибывшие спасатели не допустили распространения огня на соседние строения. Для полной ликвидации пожара потребовался час. Всего в тушении было задействовано восемь единиц техники, 29 человек личного состава.

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Причины и обстоятельства выясняются.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Инцидент Барнаул

#МЧС #Алтайский край #Пожар