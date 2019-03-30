МЧС: в Барнауле при пожаре пострадал человек

Вечером 30 марта в Барнауле на улице Аэродромная произошло возгорание в надворных постройках. Предварительно установлено, что пострадал человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Прибывшие спасатели не допустили распространения огня на соседние строения. Для полной ликвидации пожара потребовался час. Всего в тушении было задействовано восемь единиц техники, 29 человек личного состава.
Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Причины и обстоятельства выясняются.