Новая набережная в Барнауле после ввода в эксплуатацию в целом неплохо пережила свою первую зиму. Судя по сюжету "Наших новостей", снег, метели и лёд не испортили ее внешнего вида. Этого, к сожалению, не скажешь о лестнице, ведущей в Нагорный парк.
Плитка на набережной не провалилась и лежит ровно. Портит картину разве что ржавчина на отдельных металлических конструкциях. Лестница, спускающаяся к Оби, также в порядке, антискользящее покрытие, как убедились корреспонденты, почти не повреждено. Гораздо хуже ситуация на лестнице, которая ведет на бывшую ВДНХ. Прежде всего, бросается в глаза треснувшая и отколовшаяся во многих местах плитка.
Длина объекта составит 700 м: от проспекта Ленина до Красноармейского
Также заметно увеличилось количество ржавчины на ограждениях. Вызывает беспокойство и состояние водоотводных каналов. Напомним, в прошлом году именно из-за неисправного дренажа, по мнению многих специалистов, на склоне произошли оползни, а на террасах возникли трещины.
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