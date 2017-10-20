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Перезимовали по-разному. Барнаульский туркластер вновь показал свою «изнанку»

Новости
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Новая набережная в Барнауле после ввода в эксплуатацию в целом неплохо пережила свою первую зиму. Судя по сюжету "Наших новостей", снег, метели и лёд не испортили ее внешнего вида. Этого, к сожалению, не скажешь о лестнице, ведущей в Нагорный парк.

&laquo;Это фиаско&raquo;. Барнаульцы обсуждают разлом асфальта на террасе в Нагорном парке

«Это фиаско». Барнаульцы обсуждают разлом асфальта на террасе в Нагорном парке

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Плитка на набережной не провалилась и лежит ровно. Портит картину разве что ржавчина на отдельных металлических конструкциях. Лестница, спускающаяся к Оби, также в порядке, антискользящее покрытие, как убедились корреспонденты, почти не повреждено. Гораздо хуже ситуация на лестнице, которая ведет на бывшую ВДНХ. Прежде всего, бросается в глаза треснувшая и отколовшаяся во многих местах плитка.

Власти меняют проект барнаульского туркластера ради строительства еще одной набережной

Власти меняют проект барнаульского туркластера ради строительства еще одной набережной

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Также заметно увеличилось количество ржавчины на ограждениях. Вызывает беспокойство и состояние водоотводных каналов. Напомним, в прошлом году именно из-за неисправного дренажа, по мнению многих специалистов, на склоне произошли оползни, а на террасах возникли трещины.

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Автор: Политсиб.ру