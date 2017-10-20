Перезимовали по-разному. Барнаульский туркластер вновь показал свою «изнанку»

Новости 30.03.2019 18:18 131

Новая набережная в Барнауле после ввода в эксплуатацию в целом неплохо пережила свою первую зиму. Судя по сюжету "Наших новостей", снег, метели и лёд не испортили ее внешнего вида. Этого, к сожалению, не скажешь о лестнице, ведущей в Нагорный парк.

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Плитка на набережной не провалилась и лежит ровно. Портит картину разве что ржавчина на отдельных металлических конструкциях. Лестница, спускающаяся к Оби, также в порядке, антискользящее покрытие, как убедились корреспонденты, почти не повреждено. Гораздо хуже ситуация на лестнице, которая ведет на бывшую ВДНХ. Прежде всего, бросается в глаза треснувшая и отколовшаяся во многих местах плитка.

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Также заметно увеличилось количество ржавчины на ограждениях. Вызывает беспокойство и состояние водоотводных каналов. Напомним, в прошлом году именно из-за неисправного дренажа, по мнению многих специалистов, на склоне произошли оползни, а на террасах возникли трещины.