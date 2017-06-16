Бийское трамвайное управление летом ждет процедура банкротства?

Новости 30.03.2019 17:30 100

Процедура наблюдения в Бийском трамвайном управлении подходит к концу. На июнь назначено собрание кредиторов предприятия. Напомним, долги БТУ накопились перед налоговой службой, которая и обратилась в суд.

По всей видимости, говорят в администрации города, через два месяца в БТУ будет введена конкурсная процедура, то есть по сути процедура банкротства. Вообще, на этом этапе начинается реализация имущества предприятия, однако в мэрии панических настроений нет.

"Администрация Бийска не видит здесь никаких проблем, - говорит Александр Студеникин, глава города. - Трамвайное управление, точнее коллектив, не прекратит свою деятельность. Они перейдут в новое управление пассажирских перевозок, и это управление продолжит работу".

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По всей видимости, муниципалитет готовит «преемника» трамвайного управления, которое после процедуры банкротства может быть ликвидировано вместе с долгами. При этом управление пассажирских перевозок (пока не указывается, будет ли это МУП или иная форма собственности с мэрией-учредителем), судя по всему, претендует больше, чем на наследие БТУ в части трамвайных перевозок. Это как раз то, о чем в мэрии заявляли и раньше – о возвращении общественного автобусного транспорта, который будет подконтролен муниципалитету. Кстати, свое видение, какими должны быть пассажироперевозки на дорогах города, мэр представил во время недавнего отчета перед депутатами: около трети автобусов на маршрутах должны быть муниципальными, напоминает "Бийский рабочий".

В администрации говорят, что город не защищен от недобросовестных перевозчиков, которые в угоду прибыли могут в одночасье не выпустить свои машины на линии. В случае с муниципальным транспортом подобное невозможно.

К 2021 году, когда в Бийске пройдет очередной конкурс перевозчиков, мэрия готовится выставить свои машины, которые, похоже, и будут принадлежать управлению пассажирских перевозок. Закупать их планируется по мере возможностей. Уже сейчас в администрации поясняют, что это будут автобусы другого экологического класса – работающие на газе.

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Однако интерес муниципалитета к неэлектрическому транспорту еще не означает, что в трамвай больше веры нет, и рельсы пустят на металлолом. Напротив, закупить город намерен и новые трамваи. Новые, правда, для Бийска. Свой прежний электротранспорт передает по лизингу Москва. Там окончательную замену подвижных составов провели накануне чемпионата мира по футболу.