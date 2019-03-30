Более миллиона рублей отдал бийчанин за «оформление документов»

Новости 30.03.2019 16:45 89

В Бийске в отдел полиции обратился 48-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные путем обмана похитили у него особо крупную сумму денег. Речь идет о более чем 1 млн рублей, передает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По словам потерпевшего, в 2011 году он оформлял кредит в одном из банков. Спустя восемь лет на мобильный телефон бийчанина поступил звонок от якобы сотрудника организации, которая специализируется на возврате страховых взносов по ранее взятым кредитам. Мужчина пояснил, что финансовая организация нарушила правила кредитования, и он может помочь составить жалобу на банк для получения компенсации в размере 371 тысячи рублей.Однако для получения денежных средств необходимо отдать 115 тысяч рублей за судебные издержки.

Позже злоумышленники вновь позвонили жителю Бийска и сообщили, что сумма возмещения может возрасти почти до 4 млн рублей. Правда, вновь нужно оплатить оформление документов. В общей сложности за десять дней потерпевший через отделение банка и мобильное приложение перевел злоумышленникам 1 140 379 рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).