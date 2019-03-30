Большегрузам с 10 апреля ограничат проезд по барнаульским дорогам

Временное ограничение на движение большегрузных автомобилей вводят в Барнауле с 10 апреля – соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.
В документе говорится, что данная мера вводится "в целях предотвращения преждевременного разрушения конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период из-за природно-климатических условий и грунтово-геологических изменений в земляном полотне, влияющих на снижение их несущей способности".
Первый участок, попавший под ограничение, перекроют 15 марта
Запрет распространяется на транспортные средства с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось 5 тонн. Ограничение будет действовать до 9 мая, и за проезд многотонников будет взиматься плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами. Средства пойдут в городской бюджет.
При этом ограничения не распространяются:
Ограничение вводят для сохранности дорожного полотна