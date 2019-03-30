Большегрузам с 10 апреля ограничат проезд по барнаульским дорогам

Новости 30.03.2019 15:50 94

Временное ограничение на движение большегрузных автомобилей вводят в Барнауле с 10 апреля – соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.

В документе говорится, что данная мера вводится "в целях предотвращения преждевременного разрушения конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период из-за природно-климатических условий и грунтово-геологических изменений в земляном полотне, влияющих на снижение их несущей способности".

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Запрет распространяется на транспортные средства с превышением временно установленной допустимой нагрузки на ось 5 тонн. Ограничение будет действовать до 9 мая, и за проезд многотонников будет взиматься плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами. Средства пойдут в городской бюджет.

При этом ограничения не распространяются:

на пассажирские перевозки автобусами;

на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива и др.;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.