Алтайский центр по профилактике и борьбе со СПИДом организовал видеолекторий для школьников

Новости 30.03.2019 15:00 144

В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в филиале библиотеки № 22 Барнаула для учащихся 8-х классов МБОУ СОШ № 89 был организован и проведен видеолекторий по профилактике социально-обусловленных заболеваний «ВИЧ-инфекция, туберкулез».

Психолог отдела профилактики КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Татьяна Штер обсудила с подростками вопрос необходимости с молодых лет заботиться и быть ответственным за свое здоровье. Подробно разъяснила возможные причины слабого здоровья у подростков, включая питание, физическую активность.

Ведущая представила информацию о путях распространения ВИЧ-инфекции и способах профилактики, а так же информацию о работе информационного телефона по вопросам ВИЧ-инфекции и информационные материалы Центра СПИД.

По традиции с подростками будет организован еще не одна встреча.