Пострадавшие при падении с трапа в барнаульском аэропорту получили компенсацию

Новости 30.03.2019 14:17 90

Страховая компания выплатила компенсацию пассажирам, пострадавшим во время падения с трапа самолета в Барнауле, а аэропорт возместил расходы за неиспользованные билеты. Об этом со ссылкой на одну из пострадавших пишет "РИА Новости".

ЧП произошло рано утром 12 февраля на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был вылететь из Барнаула в московский аэропорт "Домодедово" в 07:30. При посадке шесть человек упали с трапа. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным следствия, произошло обрушение верхней площадки автотрапа.

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"Аэропорт выплатил нам фактически понесенные расходы авиа, железнодорожные билеты, отель – штраф по которому составляет 100% от суммы. Также пришла выплата от страховой компании "Альфа страхование" в сумме 220 тысяч рублей", - рассказала Дарья Ермолаева.

По ее словам, моральную компенсацию ей никто еще не выплатил. "Когда следствие и суд выяснят, кто виноват, тогда можно будет думать о компенсации моральной. Пока же у меня прошел месяц постельного режима, я начала передвигаться на костылях, мне даже сидеть еще нельзя в течение двух месяцев", - отметила пострадавшая.

В ходе расследования инцидента, следователи выяснили, что трап использовался за пределами сроков эксплуатации, не проходил обследование, срок которого установлен в три и пять лет, в зависимости от видов ремонта.