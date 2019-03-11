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Безработица в Алтайском крае по итогам 2018 года обогнала общероссийские значения

Новости
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Уровень безработицы в Алтайском крае в 2018 году (6,1%) превысил общероссийские показатели (4,8%). В разрезе СФО (6,4%) данный индикатор позволил региону считаться середняком. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Отметим, численность рабочей силы в Алтайском крае оценивается в 1,156 млн человек. Это около половины от общего количества жителей региона. При этом занятыми считаются 1,085 млн человек, а еще около 70 тысяч человек - безработными. Таким образом уровень участия рабочей силы в регионе составляет 59,5%. Этот индикатор показывает отношение численности рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте 15 лет и старше к общей численности населения этого возраста.

Уровень занятости населения в крае по итогам 2018 года оказался равен 55,9%.

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Для сравнения приведем аналогичные данные по Новосибирской области. Здесь в среднем за 2018 год численность рабочей силы (занятые и безработные) в возрасте от 15 лет и старше составила 1,433 млн человек (62,4% от общей численности населения области этого возраста).

При этом 1,337 млн человек классифицировались как занятые в экономике области и 96 тысяч человек как безработные. Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 58,2%, уровень безработицы – 6,7%.

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Для справки, самый высокий уровень безработицы в Сибири - в Тыве (14,8%), самый низкий - в Красноярском крае (4,9%). В целом по СФО этот показатель равен 6,4%, а по России - 4,8%.

Станет лучше, но не сразу. За чертой бедности в Алтайском крае проживает 17,5% населения

Автор: Политсиб.ру