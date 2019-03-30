Алтайские специалисты рассказали о роли стронция в организме человека

Новости 30.03.2019 18:49 100

Действие макроэлемента многие связывают с высокой токсичностью и радиоактивностью. Но такое мнение довольно ошибочно, т.к. природный элемент практически не обладает этими качествами и даже присутствует в тканях биологических организмов, выполняя важную биологическую роль и некоторые функции в качестве спутника кальция.

Основное скопления стронция в организме человека приходится на костные ткани. Это происходит благодаря тому, что элемент схож с кальцием по химическому действию, а тот в свою очередь является основным компонентом «строительства» скелета. А вот в мышцах содержится всего 1% от всей массы элемента в организме, рассказали в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

К слову, о вредности стронция – разрушительное для здоровья действие оказывают лишь радиоактивные изотопы, которые по своим химическим свойствам практически не отличаются от природного элемента.

Продукты, содержащие стронций, в основной массе это растения – пшеница и другие злаки, капуста, укроп, петрушка, томаты, свекла. В еде животного происхождения данный элемент концентрируется в хрящах и костных тканях.

Одно из самых страшных последствий воздействия изотопа – это лучевая болезнь. В нашей стране до сих пор чувствуются последствия катастрофы в Чернобыле и накопленные запасы радиоактивного стронция дают о себе знать в почве, воде и самой атмосфере. Также получить большую дозу, можно работая на предприятиях, использующих элемент – там самый высокий уровень заболеваний саркомой костей и лейкемией.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования воды и почвы на содержание стронция методом ИСП-ОЭС на спектрометре Optima 7300 DV.