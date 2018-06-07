Планы на 10 лет. Виктор Томенко заключил соглашение со своим бывшим руководителем

Новости 30.03.2019 12:28 114

Губернаторы Алтайского и Красноярского краев Виктор Томенко и Александр Усс на Красноярском экономическом форуме 29 марта подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Еще менее года назад Томенко был первым замгубернатора в правительстве Усса.

Соглашение предполагает взаимодействие в различных сферах. По словам Александра Усса, в ходе подготовки соглашения регионы нашли новые точки соприкосновения. Это развитие туризма, обмен технологиями в области сельхозпроизводства, координация действий в области сбыта сельхозпродукции, говорится на сайте региона.

«Между Алтайским и Красноярским краями сложились давние и добрые отношения, основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве», - заявил после подписания соглашения Виктор Томенко. По его словам, Красноярский край в последние годы стабильно входит в пятерку регионов, куда Алтайский край отправляет свою продукцию. Виктор Томенко также сообщил, что регионы договорились возобновить авиасообщение между Красноярском и Барнаулом. Рейсы начнутся в ближайшее время и будут выполняться два раза в неделю.

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Напомним, предыдущее соглашение о сотрудничестве между Алтайским и Красноярским краями заключалось в 2008 году. Новое соглашение рассчитано на 10 лет.

В настоящее время Алтайский край поставляет на красноярский рынок муку, мясо, сыры, макаронные изделия, крупы, растительное масло, молоко и кисломолочную продукцию, кондитерские изделия, деревообрабатывающие станки, моющие средства, безалкогольные напитки, минеральную воду, лекарственные препараты и другую продукцию.

В Алтайский край из Красноярского ввозится продукция преимущественно производственно-технического назначения: лифты, бытовые холодильники и морозильные камеры, электроводонагреватели, горюче-смазочные материалы, цемент, минеральные удобрения и др.