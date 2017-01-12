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Алтайский Роспотребнадзор прокомментировал слухи о гибели ребенка от «Тархуна»

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В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай поступило сообщение о том, что через социальные сети и мессенджеры распространяется сообщение о смерти ребенка в реанимации местного инфекционного отделения. Сообщается, что он скончался из-за употребления газированного напитка «Тархун».

Как говорится в сообщении республиканского Роспотребнадзора, никакой информации об отравлении и летальном исходе вследствие употребления «Тархуна», а также каких-либо сокосодержащих продуктов, кондитерских изделий, в Роспотребнадзоре нет.

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В то же время на основании требований санитарного законодательства о каждом случае инфекционной заболевания или подозрения на инфекционную болезнь, а также в случае смерти от инфекционной болезни медицинские работники в течение двух часов обязаны направить в Роспотребнадзор экстренное извещение для принятия мер реагирования, предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Таким образом, распространяемое сообщение является фейковым.

Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации. Тем не менее ведомство обращает внимание родителей, что такие продукты, как газировка и сладости в рационе детей, особенно младшего возраста, не приветствуются из-за повышенного содержания сахара, а также различных красителей и добавок.

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Автор: Политсиб.ру