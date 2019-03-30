Алтайские специалисты обнаружили превышение микробов в питьевой воде

Новости 30.03.2019 11:30 91

В январе 2019 года специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований выявили превышение нормативного значения ОМЧ (общее микробное число) в четырех пробах «Вода питьевая из скважины» индивидуального пользования.

Микробиологические исследования проб «Вода питьевая из скважины» проводились на соответствии СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Целью настоящих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов является предупреждение и устранение загрязнения воды источников нецентрализованного водоснабжения общего и индивидуального пользования.

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к качеству воды источников нецентрализованного водоснабжения.

Вода – один из путей передачи возбудителей заболеваний, в частности инфекционных. Инфекции, предающиеся преимущественно через воду, называются водными. К ним относятся: брюшной тиф, дизентерия, сальмонеллезы, холера, инфекционный гепатит, полиомиелит, туляремия, лептоспирозы. Передаются через воду заболевания кожных покровов и слизистых оболочек (трахома, чесотка, грибковые заболевания, аденовирусные конъюнктивиты).