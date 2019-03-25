В Барнауле пройдет очередная акция по раздельному сбору мусора

30 марта в Барнауле пройдет ежемесячная акция по раздельному сбору вторичного сырья. Проводит мероприятие общественная организация «Мусора. Больше. Нет, Барнаул».
Прием вторсырья будет организован на двух стационарных площадках: с 11 до 14 часов - в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в), с 13 до 16 часов - на крытой парковке торгово-развлекательного центра «Пионер» (проспект Ленина, 102в, место 16д). Также для удобства барнаульцев увеличили количество мобильных пунктов раздельного сбора вторичного сырья. Грузовая «газель» будет двигаться по трем маршрутам и сделает десять остановок.
Так, первый маршрут пройдет по точкам:
Второй маршрут сделает остановки на площадках:
Третий маршрут включает точки мобильного сбора по адресам:
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Горожане могут сдать на вторичную переработку пластик первого, второго, четвертого и пятого видов, металл, макулатуру, стекло, неисправную или ненужную бытовую технику, картриджи фильтров-кувшинов и съемные элементы проточных водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD- и DVD-диски.
Организаторы акции расширили список принимаемых к переработке отходов. Впервые на всех точках акции «Разделяя - сохраняй» будут принимать медикаменты с истекшим сроком годности и текстильные отходы (ветошь). На акции не принимают батарейки, энергосберегающие и ртутьсодержащие лампы, градусники.
Все собранное на акции вторсырье отправят на переработку. Организаторы просят горожан соблюдать правила подготовки и сортировки вторсырья. Это обеспечит его полную переработку и облегчит труд волонтеров.