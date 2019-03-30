Другой дом под шпилем: в Рубцовске разрушается историческое здание

Новости 30.03.2019 10:20 86

В Рубцовске разрушается историческое здание "Дом под шпилем". Местный портал "В Рубцовске.ру" сообщает, что проблема существует давно. О ней прекрасно знают в городской администрации, но ничего не предпринимают. Здание официально признано аварийным и должно быть снесено до 2023 года.

Суд вынес решение в 2018 году, после чего вердикт пытались оспорить. Здание "Под шпилем" является своеобразной визитной карточкой Рубцовска. Дом был заложен в 1949 году на площади Сталина (ныне площадь Воронина). Именно с появлением этого здания связывают массовую каменную застройку города.

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Дом представляет собой трехэтажное строение. Первый занимают магазин и офисы, на втором и третьем этажах проживают люди. По словам одного из жильцов дома, буквально пару дней назад одна из несущих стен дала значительный крен, в результате чего образовались большие трещины. Управляющая компания, видя, что дом рушится, в прошлом году поставила подпорки под несущую стену в виде трех обычных досок.

Судя по нынешнему состоянию дома, он может рухнуть в любую минуту, а учитывая то, что там постоянно находятся люди, обойтись без жертв вряд ли удастся. Тем временем журналист рубцовского портала провел одиночные пикеты, призывающие власти обратить внимание на объекты, представляющие опасность для жителей города.

Напомним, 8 июля 2018 года в городе рухнула часть стены бывшей гостиницы «Алей», расположенной на центральной площади города. Авария произошла ночью, и лишь благодаря этому никто не пострадал, так как под рухнувшей стеной располагалось действующее кафе.