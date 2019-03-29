Большая сцена. Как проходят репетиции группы Татьяны Тимофеевой

Новости 29.03.2019 18:15 77

Участники театрального проекта «Большая сцена» в Барнауле готовятся к спектаклям. На этот раз, съемочная группа «Наших Новостей» познакомилась с группой режиссера Татьяны Тимофеевой.

В этом сезоне «Большую сцену» поддержал Комитет по культуре г. Барнаула и Алтайский театр музыкальной комедии, партнерами проекта выступили ПАО «Ростелеком», агентство маркетинговых коммуникаций Promo Republic и агентство путешествий «ГЛЭМ-ТУР», офис продаж Pegas Touristik. Финальный показ спектакля состоится 18 апреля во Дворце культуры г. Барнаула. Зрители увидят 4 разные постановки – от классических до ломающих театральные стандарты сцен. Билеты можно приобрести на сайтах kassy.ru, kassir.ru и по тел. 722-004 (редакция журнала «Автограф»).