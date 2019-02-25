Перед сотрудниками Иткульского спиртзавода начали гасить долги по зарплате

29 марта в Зональном районе состоялось первое заседание специальной рабочей группы по урегулированию ситуации на Иткульском спиртзаводе. В ближайшее время 44 сотрудника завода получат заработную плату, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.
Ранее руководство открытого акционерного общества «Иткульский спиртзавод» приняло решение о приостановке деятельности предприятия. Владельцы задержали выдачу заработной платы, 93 работника получили уведомления о сокращении.
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По словам начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежды Капуры, администрация завода обратилась в органы власти месяц назад. Тогда же начался поиск оптимального варианта по разрешению ситуации с выплатой зарплаты. 300 сотрудников завода получили удостоверения, которые они предъявляют в службу судебных приставов для взыскания долгов по заработной плате. Пока что задолженность будет погашена перед 44 работниками. В скором времени служба судебных приставов спишет средства со специальных счетов.
Как вариант, может быть создана рабочая группа по урегулированию задолженности предприятия
«44 человека смогут получить средства на сумму 1,3 миллиона рублей из общей задолженности 7,5 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что в течение нескольких дней аналогичное решение будет принято по всем остальным работникам завода. Люди смогут получить заработную плату. Это достаточно весомое и очень оперативное решение, принятое совместно с администрацией Иткульского спиртзавода. Краевая служба занятости ведет работу и с 93 сотрудниками, которые получили уведомления о сокращении… Вакансии, имеющиеся в Зональном районе, будут им предложены для принятия решения о трудоустройстве», - отметила чиновница.
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Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков отметил, что региональные власти работают над тем, чтобы не допустить банкротства предприятия.
«Созданная межведомственная рабочая группа работает и в Алтайском крае и проводит переговоры с собственниками, которые находятся за пределами региона. Ведется работа с Промсвязьбанком, который наложил арест на расчетный счет Иткульского спиртзавода, в результате чего деятельность предприятия была заблокирована. Сегодня собственники предприятия проводят поиск дополнительных источников финансирования для решения вопроса о погашении образовавшейся задолженности. Работа ведется в нескольких направлениях», - сообщил Александр Большаков.