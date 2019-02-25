Перед сотрудниками Иткульского спиртзавода начали гасить долги по зарплате

Новости 29.03.2019 17:16 132

29 марта в Зональном районе состоялось первое заседание специальной рабочей группы по урегулированию ситуации на Иткульском спиртзаводе. В ближайшее время 44 сотрудника завода получат заработную плату, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Ранее руководство открытого акционерного общества «Иткульский спиртзавод» приняло решение о приостановке деятельности предприятия. Владельцы задержали выдачу заработной платы, 93 работника получили уведомления о сокращении.

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По словам начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежды Капуры, администрация завода обратилась в органы власти месяц назад. Тогда же начался поиск оптимального варианта по разрешению ситуации с выплатой зарплаты. 300 сотрудников завода получили удостоверения, которые они предъявляют в службу судебных приставов для взыскания долгов по заработной плате. Пока что задолженность будет погашена перед 44 работниками. В скором времени служба судебных приставов спишет средства со специальных счетов.

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«44 человека смогут получить средства на сумму 1,3 миллиона рублей из общей задолженности 7,5 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что в течение нескольких дней аналогичное решение будет принято по всем остальным работникам завода. Люди смогут получить заработную плату. Это достаточно весомое и очень оперативное решение, принятое совместно с администрацией Иткульского спиртзавода. Краевая служба занятости ведет работу и с 93 сотрудниками, которые получили уведомления о сокращении… Вакансии, имеющиеся в Зональном районе, будут им предложены для принятия решения о трудоустройстве», - отметила чиновница.

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Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков отметил, что региональные власти работают над тем, чтобы не допустить банкротства предприятия.