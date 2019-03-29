ВТБ Пенсионный фонд получил награду за лучшее IT-решение в пенсионной индустрии

Новости 29.03.2019 19:40 82

Сервис «Омничат» ВТБ Пенсионный фонд признан лучшим ИТ-решением пенсионной отрасли по итогам 2018 года. Награждение состоялось в рамках конкурса инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD, которую ежегодно проводит деловой журнал «Банковское обозрение».

ВТБ Пенсионный фонд первым на пенсионном рынке запустил сервис «Омничат» в 2018 году. Программа позволяет клиентам дистанционно в режиме онлайн получать консультации специалистов фонда с помощью компьютеров, планшетов, мобильных устройств и других гаджетов. На сегодняшний день «Омничат» доступен на сайте фонда, а также в Viber. Пользователи этих программ могут общаться с сотрудниками фонда при помощи привычных для себя мессенджеров.