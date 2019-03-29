«Ростелеком» предоставил услуги жителям Фирсовой Слободы-3 Первомайского района

Новости 29.03.2019 9:30 25

Национальный оператор связи приступил к подключению услуг в микрорайоне «Фирсова Слобода-3», расположенного в 12 км от Барнаула вдоль Правобережного тракта. Компания предлагает жителям строящегося коттеджного поселка комплекс услуг на базе оптической технологии GPON.

В 2016 году поселки Фирсова Слобода и Фирсова Слобода-2 вошли в пилотный проект «Ростелекома» по охвату оптической инфраструктурой частного сектора Первомайского района Алтайского края. Тогда возможность подключить скоростной интернет получили почти тысяча домохозяйств.

Строительство транспортной сети в новый коттеджный поселок длилось с ноября 2018 года по февраль текущего года. Оператор проложил 7,5 км распределительных и 330 метров магистральной сетей еще на стадии возведения домов. На конец марта текущего года услуги «Ростелекома» доступны более 250 семьям. Оператор планирует завершить строительство в мае и полностью охватить микрорайон, состоящий из 541 участка.

«Фирсова Слобода-3 стала седьмым коттеджным поселком, в который мы за минувшие три года проложили оптоволоконные линии связи. Микрорайон только строится и будет привлекать покупателей земельных участков не только месторасположением, но и готовой телеком-инфраструктурой. Мы заводим в сданный застройщиком дом индивидуальный оптический кабель, а собственник самостоятельно выбирает набор услуг и сервисов – цифровую телефонию, скоростной интернет, Интерактивное ТВ, сервисы «Умного дома», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

В 2016-2018 гг. «Ростелеком» охватил оптической сетью коттеджные поселки Запад-1, Фирсова Слобода, Фирсова Слобода-2, Спутник, Лесной, Октябрьский и частично поселок Бельмесево. Подключение к услугам компании проходит на условиях софинансирования со стороны владельцев участков в виде единовременного взноса за доступ к инфраструктуре.