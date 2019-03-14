Рекламу барнаульского пива «с элементами БДСМ» признали оскорбительной

Новости 29.03.2019 15:15 113

29 марта краевое УФАС вынесло решение о том, что владелец частной барнаульской пивоварни Николай Копытов нарушил антимонопольное законодательство. Речь идет о скандальной рекламе пива, в которой использован образ, встречающийся в БДСМ-практиках. Сумму штрафа должны озвучить в ближайшее время.

На заседании присутствовала Эльвира Драчева, представительница феминистки Юлии Шляховой, написавшей заявление на пивовара в антимонопольное ведомство. Она озвучила позицию своей доверительницы о том, что этикетка пива со стилизацией БДСМ-атрибутики изображает насилие над женщиной и оскорбляет чувства, пишет "МК на Алтае".

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По словам пивовара, на основании озвученного мнения, а также проведенного в соцсетях опроса УФАС решило, что состоящие в специализированных фем-сообществах женщины, репостившие опрос с призывом подруг признать изображение оскорбительным, являются достаточным кругом лиц для принятия их аргументов весомыми.

Отметим, результаты голосования на сайте УФАС (приняло участие более 28 тысяч человек) оказались не в пользу спорной рекламы – 58% опрошенных восприняли её как оскорбительную. Респонденты в соцсети "ВКонтакте" высказали противоположное мнение - из 63 тысяч участников опроса 58% посчитали рекламу не оскорбительной. Однако при этом 76% опрошенных женщин "ВКонтакте" подтвердили оскорбительность используемого образа.

Несмотря на противоречивость полученных численных данных, в ходе опроса установлено значимое количество людей, воспринимающих рекламу как оскорбительную, констатируют в УФАС.

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Производителя пива призвали в течение пяти дней удалить из соцсетей все изображения алкогольной продукции с данной этикеткой, однако не запретило использовать её в торговых точках. Основным же поводом для вынесения штрафа стало отнюдь не мнение феминисток, а сам факт распространения фотографий с готовой продукцией в соцсетях.