Врио главы Республики Алтай задумался о переменах в региональном правительстве

Временно исполняющий главы Республики Алтай Олег Хорохордин намерен тщательно изучить существующую структуру органов исполнительной власти региона. На состоявшемся в четверг заседании правительства он поручил руководителю аппарата кабмина Анатолию Донскому предоставить ему детальную информацию на этот счет.
«Будьте добры предоставить мне структуру правительства республики с функционалом на предмет исключения дублирования и оптимизации расходов. Хочу ознакомиться поподробнее», — сказал Хорохордин.
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Добавим, что в структуру органов исполнительной власти входит девять министерств, семь комитетов и две инспекции, а также аппарат правительства. У главы республики два первых и пять «обычных» заместителей, уточняют "Новости Горного Алтая".
По данным органов статистики, по состоянию на 2018 год в органах исполнительной власти Республики Алтай насчитывается 488 государственных служащих, их среднемесячная зарплата составила 42 418 рублей.