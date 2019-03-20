Врио главы Республики Алтай задумался о переменах в региональном правительстве

Новости 29.03.2019 14:48 129

Временно исполняющий главы Республики Алтай Олег Хорохордин намерен тщательно изучить существующую структуру органов исполнительной власти региона. На состоявшемся в четверг заседании правительства он поручил руководителю аппарата кабмина Анатолию Донскому предоставить ему детальную информацию на этот счет.

«Будьте добры предоставить мне структуру правительства республики с функционалом на предмет исключения дублирования и оптимизации расходов. Хочу ознакомиться поподробнее», — сказал Хорохордин.

Олег Хорохордин назначен врио главы Республики Алтай Новости 20.03.2019 15:53 Накануне Путин удовлетворил просьбу Александра Бердникова о досрочном прекращении полномочий 547

Добавим, что в структуру органов исполнительной власти входит девять министерств, семь комитетов и две инспекции, а также аппарат правительства. У главы республики два первых и пять «обычных» заместителей, уточняют "Новости Горного Алтая".

По данным органов статистики, по состоянию на 2018 год в органах исполнительной власти Республики Алтай насчитывается 488 государственных служащих, их среднемесячная зарплата составила 42 418 рублей.