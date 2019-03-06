Рост цен, падение отрасли и обманутые дольщики: алтайские строители опять пугают новым законом

Новости 29.03.2019 13:42 216

40% новостроек в Алтайском крае рискуют попасть в зону риска. Это 35 высоток, которые на 1 июля, когда закон обяжет перейти на эскроу-счета, будут иметь не более 30% готовности и до 10% договоров с дольщиками. В них суммарно уже привлечено порядка 1000 человек, за 3 месяца эта цифра еще увеличится.

Между тем далеко не все эти объекты получат проектное финансирование от банков, что подтверждают и сами кредиторы. А значит, сроки строительства будут сорваны, и обязательства перед дольщиками не выполнят, пишет "Алтайский портал недвижимости". Проблемы перехода на банковское проектное финансирование обсуждались в рамках общего собрания Союза строителей Алтайского края.

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Пока лишь единичные компании обратились в банки за предварительным одобрением проектного финансирования. Опытом поделился гендиректор ООО "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов, который накануне консультировался с кредиторами по поводу своих строящихся домов. По его словам, банки требуют неподъемный залог в виде всего имущества и капиталов компании. Даже этому крупному игроку рынка, который стабильно занимает лидирующие позиции, хватит лишь на 3 дома. "Остальные мы просто не будем строить. Что говорить о других компаниях? Банки практически всем откажут", - предупредил Гатилов, у которого в Барнауле в настоящее время в начальной стадии возведения находится порядка 10 объектов.

Интересно еще и то, что накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко на селекторном совещании с вице-премьером РФ Виталием Мутко заявил об увеличении объема ежегодно вводимого жилья в регионе до 954 тысяч кв. м (к 2024 году), тем более, что переход на проектное финансирование, по его мнению, должен способствовать такому росту. На это строительное сообщество намерено ответить письмом о том, что не разделяет столь "оптимистический настрой" и попросить его о личной встрече, чтобы обозначить свои проблемы и попытаться решить их сообща.

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По данным членов Союза, изменения законодательства приведут к нескольким крайне негативным последствиям. Так, стоимость жилья вырастет на 30%, объемы строительства сократятся на 40%, а вслед за этим упадет и индекс производства стройматериалов. Вместе с тем увеличится безработица, потому что каждое место в строительстве образует еще 6-7 мест в смежных отраслях. Кроме этого, расходы на инженерную и социальную инфраструктуру лягут на региональный бюджет. Но самое главное - проблема обманутых дольщиков не будет решена. Напротив, она может еще больше усугубиться появлением новых долгостроев из числа переходных объектов.