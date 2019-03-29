МТС и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака

Новости 29.03.2019 13:05 89

МТС сообщает о запуске новой для российского рынка услуги по антивирусной защите ИТ-ресурсов и корпоративных данных, размещенных в публичном облаке. Решение разработано в технологическом партнерстве с «Лабораторией Касперского» и интегрировано в виртуальную инфраструктуру облака МТС.

Услуга «Антивирусная защита виртуальных машин» ориентирована на компании, которые размещают в облаке критически важные корпоративные системы и приложения: сайты интернет-магазинов, базы данных, учетные системы. Сервис будет востребован коммерческими организациями и госучреждениями, которые работают с персональными данными граждан и должны выполнять ряд регуляторных требований по защите информации. Среди них: банковский сектор, ритейл, страховые компании, организации сферы ЖКХ и здравоохранения.

Решение сканирует виртуальные файловые системы, распознаёт и блокирует вредоносное программное обеспечение, в том числе вирусы-шифровальщики, также предотвращает сетевые атаки и фишинг. Использование сервиса позволяет на 25% сократить нагрузку на виртуальную инфраструктуру облака в сравнении с традиционным антивирусом. За счет адаптации для работы в публичной облачной среде решение не снижает производительности облака: сервис осуществляет централизованную проверку файлов и загрузку обновлений, распределяя нагрузку.

Услуга доступна в облаке МТС в формате подписки, её стоимость зависит от объёма защищаемых виртуальных ресурсов клиента. Например, для средней страховой компании стоимость составит порядка пяти тысяч рублей в месяц, а для сети клиник в крупном городе – порядка восьми тысяч рублей в месяц. Использование решения позволяет на 30% снизить затраты на антивирусную защиту по сравнению с покупкой традиционных лицензий.

«Современные вирусы отлично живут и распространяются в виртуальной среде. Как провайдер, мы обеспечиваем все необходимые меры, чтобы гарантировать защиту нашей облачной платформы на высоком уровне. Сегменты облака, отданные отдельным клиентам, также должны быть надежно защищены. В партнерстве с «Лабораторией Касперского» впервые в стране мы запустили облачный антивирус для бизнеса, который глубоко интегрирован в облако и предоставляется как сервис. Уверен, что предложение будет крайне востребовано: на данный момент услуга обладает самой низкой на рынке стоимостью защиты ИТ-ресурсов как в виртуальных средах, так и физических», - комментирует директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

«Данные, хранящиеся в облаке, особенно публичном, нуждаются, пожалуй, даже в более тщательной защите, чем та информация, которая содержится на собственных серверах компании. При этом важно обеспечить кибербезопасность без ущерба производительности и динамичности облака, которые являются его ключевыми преимуществами. Именно поэтому мы разработали отдельное гибкое решение Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, которое учитывает все особенности удаленной инфраструктуры и предлагает наиболее оптимальный подход к защите в каждом конкретном случае", – рассказывает Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии.

Подробнее об услуге МТС «Антивирусная защита виртуальных машин»: