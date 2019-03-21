УФАС намерено дисквалифицировать главу Рубцовска

Новости 29.03.2019 12:37 259

УФАС России по Алтайскому краю на следующей неделе направит иск в Рубцовский городской суд с требованием дисквалифицировать главу города Дмитрия Фельдмана. Об этом со ссылкой на руководителя антимонопольного ведомства Степана Поспелова пишет "Интерфакс-Сибирь".

"Такого никогда не было. Но другого варианта у нас нет, потому что налицо злостное неповиновение законным требованиям органа государственной власти", - сказал Поспелов. Причиной такого заявления стало то, что муниципалитет не выполняет предписание антимонопольного органа, обязавшего мэрию провести торги на выполнение внутригородских маршрутов.

Так, в конце 2016 года в антимонопольную службу обратилось несколько перевозчиков, которые не получили маршруты. УФАС возбудило дело и выявила нарушения со стороны городской администрации, выдав ей предписание об устранении нарушений.

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"Муниципальные органы власти не провели торги, а просто выдали маршрутные карты на маршруты тем перевозчикам, которых посчитали нужными. Даже договоров с ними не заключили. Такого я не припомню в своей практике", - отметил Степан Поспелов, уточнив, что несколько раз переносили сроки исполнения предписания городскими властями.

Затем мэрия Рубцовска оспаривала документ УФАС в суде, но проиграла дело во всех трех арбитражных инстанциях. Решение кассационного суда об отклонении жалобы администрации было вынесено в январе 2019 года, но предписание УФАС продолжает не исполнять, уточнил спикер.

Вместе с тем, городской суд может не применить норму дисквалификации главы, применив другое административное наказание - штраф от 8000 до 12 000 рублей. "Но мы будем настаивать на дисквалификации", - заявил глава УФАС.

Также у мэрии есть возможность до середины апреля продолжить оспаривать предписание в суде, направив заявление в Верховный арбитражный суд РФ.