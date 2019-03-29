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Стало известно, когда вынесут приговор по делу «барнаульской шпионки» Марии Бутиной

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Уроженке Барнаула Марии Бутиной, которая более полугода находится в американской тюрьме, огласят приговор 26 апреля. Соответствующее решение вынесла судья федерального окружного суда Вашингтона Таня Чаткэн. По ее словам, за неделю до вынесения приговора обвинение и защита обязаны представить свои рекомендации по определению меры наказания.

Один из адвокатов россиянки Роберт Дрисколл заявил, что Бутина выполнила все условия сделки с американской прокуратурой. Он рассказал, что защита будет настаивать на вынесении девушке приговора, равного уже отбытому ею под стражей сроку. «Это, разумеется, находится в руках суда. Тем не менее, как мы считаем, она сделала все, что от нее требовала сделка со следствием», - цитирует юриста ТАСС.

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30-летняя Бутина была на прошедшем заседании в очках. Она вошла в судебный зал в темно-зеленой робе с короткими рукавами - такую носят заключенные и подсудимые, находящиеся в СИЗО и тюрьмах штата Вирджиния.

Адвокаты Бутиной уже запустили в США бюрократические процессы, призванные ускорить процедуру депортации Бутиной на родину. Адвокат, в частности, передал ее паспорт Иммиграционно-таможенной службе (при Министерстве внутренней безопасности США).

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США.

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Автор: Политсиб.ру