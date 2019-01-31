О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Алтайские депутаты готовы разрешить продажу алкоголя до 23:00 ради победы над псевдобарами

Новости
125
0

Алкоголь в магазинах Алтайского края, вероятно, скоро можно будет купить и после 21:00. Такой вариант обсуждали накануне в краевом Заксобрании, передают "Вести-Алтай".

Главная цель - сократить количество псевдобаров. То есть маленьких магазинчиков, которые выдают себя за пункты общественного питания и на этом основании торгуют алкоголем после 9 вечера. Раньше на краевом уровне их ограничивали жёсткими требованиями: количеством столиков и площадью помещения. Но теперь функции контроля мест общественного питания принадлежат федеральным законодателям.

Заксобрание смягчило закон «О псевдобарах» под нажимом прокуратуры

Заксобрание смягчило закон «О псевдобарах» под нажимом прокуратуры

Новости

Ранее протест надзорного органа был поддержан судом

1303

Поэтому и обсуждают вариант: если разрешить торговлю алкоголем до 23:00 в магазинах, может, псевдобары станут не так популярны и часть их них закроется. Пока законодатели не пришли к единому мнению, стоит ли выносить такое предложение на сессию краевого парламента.

"Самое главное не продление, а введение ограничений по общественному питанию, которое вышло из-под контроля. В этом отношении мы всё-таки хотим выйти с законодательной инициативой на уровень федерации и каким-то образом доказать федеральному законодателю, что надо отдать нам регулирование и этой сферы деятельности", - отметил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунёв.

Добавим, каждый год в Алтайском крае регистрируется около 1000 случаев отравления некачественным алкоголем. Примерно 150 из них заканчиваются летальным исходом. Считается, что большинство из пострадавших покупали некачественный алкоголь в так называемых псевдобарах.

Законодатели против прокуратуры: Алтайские депутаты отстаивают своё право запрещать &laquo;псевдобары&raquo;

Законодатели против прокуратуры: Алтайские депутаты отстаивают своё право запрещать «псевдобары»

Новости

176

Напомним, в 2019 году по решению суда была отменена статья краевого закона о требованиях к предприятиям общественного питания, торгующим алкоголем. В настоящее время продажа в барах-магазинах на первых этажах многоквартирных домов продолжается в ночное время без каких-либо ограничений.

Около половины «псевдобаров» в Алтайском крае станут магазинами

Автор: Политсиб.ру