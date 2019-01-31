Алтайские депутаты готовы разрешить продажу алкоголя до 23:00 ради победы над псевдобарами

Новости 29.03.2019 11:11 125

Алкоголь в магазинах Алтайского края, вероятно, скоро можно будет купить и после 21:00. Такой вариант обсуждали накануне в краевом Заксобрании, передают "Вести-Алтай".

Главная цель - сократить количество псевдобаров. То есть маленьких магазинчиков, которые выдают себя за пункты общественного питания и на этом основании торгуют алкоголем после 9 вечера. Раньше на краевом уровне их ограничивали жёсткими требованиями: количеством столиков и площадью помещения. Но теперь функции контроля мест общественного питания принадлежат федеральным законодателям.

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Поэтому и обсуждают вариант: если разрешить торговлю алкоголем до 23:00 в магазинах, может, псевдобары станут не так популярны и часть их них закроется. Пока законодатели не пришли к единому мнению, стоит ли выносить такое предложение на сессию краевого парламента.

"Самое главное не продление, а введение ограничений по общественному питанию, которое вышло из-под контроля. В этом отношении мы всё-таки хотим выйти с законодательной инициативой на уровень федерации и каким-то образом доказать федеральному законодателю, что надо отдать нам регулирование и этой сферы деятельности", - отметил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунёв.

Добавим, каждый год в Алтайском крае регистрируется около 1000 случаев отравления некачественным алкоголем. Примерно 150 из них заканчиваются летальным исходом. Считается, что большинство из пострадавших покупали некачественный алкоголь в так называемых псевдобарах.

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Напомним, в 2019 году по решению суда была отменена статья краевого закона о требованиях к предприятиям общественного питания, торгующим алкоголем. В настоящее время продажа в барах-магазинах на первых этажах многоквартирных домов продолжается в ночное время без каких-либо ограничений.