Дворник детского сада погиб в Барнауле из-за схода снега

Новости 29.03.2019 10:41 141

28 марта в Барнауле на территории детского сада № 265 погиб дворник, которого придавило сошедшим снегом, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации администрации Барнаула, погибшему было 67 лет. Его обнаружил охранник, который проводил обход территории. По словам свидетелей и данных видеозаписи, дворник проводил работы по очистке отмостки и кровли подвального помещения.

Место ЧП расположено вне прогулочных площадок детского сада, угрозы для детей не было, подчеркивает пресс-служба горадминистрации. Глава Барнаула Сергей Дугин принял решение об оказании помощи семье погибшего.

«Она его толкнула в сторону, а сама не успела»: в Томске при падении льдины погибла женщина Новости 29.03.2019 7:45 Льдина упала с крыши многоквартирного дома 962

В настоящее время следственным отделом по Ленинскому району проводится проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.