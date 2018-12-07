Жители барнаульского поселка возмущены ситуацией с местным кладбищем

Новости 29.03.2019 10:18 147

Бюрократические разногласия превращают будни жителей барнаульского поселка Новомихайловка в испытания. Чтобы захоронить родственников, им приходится ждать решения из Власихи. Местное кладбище администрация закрыла еще зимой. С тех пор оно не принимает почивших людей, пишет "АиФ-Алтай".

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В северо-западной части кладбища еще есть свободная территория, но это овраг. Для того, чтобы сделать место пригодным для захоронений, нужны деньги, которых у начальства кладбища нет. Кроме того, после заседания депутатов АКЗС стало ясно, что есть сложности в межевании земельных участков, а также не соблюдаются санитарные нормы. Специализированная похоронная служба Барнаула с 2020 года отказывается от курирования территории сельского Новомихайловского кладбища. И сельчане думают, что ритуальным бизнесом станет заниматься частный предприниматель, который будет распределять места за деньги.

«Решение о закрытии кладбища было принято в барнаульской администрации. Мы лишь выполняем то, о чем говорит нам руководство, если есть шанс подхоронить усопшего в оградку к родственникам, стараемся помочь», - говорит директор власихинского кладбища Владимир Каминский.

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В Новомихайловском есть местные активисты, которые в свое время уже обращались к администрации по вопросам фельдшерско-акушерского пункта и спортивного зала для школы. В этот раз они общими силами хотят решить вопрос по кладбищу.

«За эту зиму в Новомихайловке умерло несколько десятков людей. И только одного удалось захоронить рядом с родственниками на местном кладбище, остальные покоятся в других местах», - возмущается жительница села Ольга Феоктистова. – «Нас не устраивает ситуация, при которой село Власиха контролирует работу кладбища. Они часто по собственной воле мешают захоронениям. Выбить место на кладбище удается только доходя до высших инстанций».

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