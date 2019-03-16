Полный запрет вейпов для подростков поддержали на депутатских слушаниях в Алтайском крае

Новости 29.03.2019 9:50 116

28 марта в Парламентском центре прошли депутатские слушания по проекту регионального закона «Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина». Большинство собравшихся поддержало запрет на реализацию электронных сигарет подросткам.

Напомним, законопроект, ограничивающий продажу несовершеннолетним жителям края вейпов и их компонентов, депутаты АКЗС поддержали в первом чтении на сессии в ноябре прошлого года. В проекте закона было зафиксировано: если у продавца возникли сомнения в возрасте покупателя, он обязан потребовать у него документ, говорится на сайте ЗакСа.

«Безусловно, электронные сигареты сегодня находятся на пике популярности среди населения в целом, и что нас беспокоит особо, среди молодежи. Данный вид сигарет является альтернативой обычным табачным изделиям и, по мнению многих курильщиков, представляет слабую угрозу для здоровья, что вызывает беспокойство. С 2013 года в России действует антитабачный закон, который фактически не установил ограничение на употребление и продажу электронных сигарет, аналогичное запретам в отношении обычных сигарет. Важность темы усиливается в контексте реализации национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», - сказала в начале слушаний зампредседателя правительства Алтайского края Ирина Долгова.

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Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб напомнил, что депутатское объединение стало одним из инициаторов слушаний. «Нами проведена большая работа по изучению данной проблемы, проведен мониторинг торговых точек на предмет бесконтрольной продажи данной продукции, рассмотрены примеры, применяемые в субъектах РФ и других странах, - сказал он. - Кроме того, в мире зафиксировано уже несколько случаев, когда вейп взрывался во рту курящего». Он подчеркнул, что зачастую электронные сигареты устроены так, чтобы быть привлекательными именно для детей и молодежи, что может повлиять на приверженность к курению и во взрослой жизни.

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая рассказала о мерах, направленных на ограничение потребления табака и электронных систем доставки никотина среди населения региона.

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев представил проект закона, ставший предметом слушаний. По словам парламентария, эффективность применения электронных сигарет в качестве средства лечения никотиновой зависимости вызывает сомнения.

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«Электронные сигареты представляют опасность не меньше, чем табак. Их использование приводит к образованию очень мелких частиц, которые проникают глубоко в легкие, - подчеркнул председатель комитета. - В жидкостях для вейпов, помимо никотина, присутствуют и другие токсические соединения - формальдегиды, тяжелые металлы. Они же в большем количестве оказываются и в выдыхаемом «вторичном аэрозоле». К сожалению, использование ароматизаторов делает электронные сигареты привлекательными для детей и подростков, и сейчас это увлечение носит повальный характер».

Законопроект в окончательном чтении планируется принять на апрельской сессии АКЗС. 26 субъектов Российской Федерации также приняли законы, устанавливающие аналогичные ограничения.