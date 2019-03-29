Дмитрий Медведев одобрил строительство дороги «Бийск — Абакан»

Новости 29.03.2019 8:10 31

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», сообщили «Ведомости». В крупный инвестпроект включено и строительство автомобильной дороги «Бийск — Абакан».

«Енисейская Сибирь» – это проект по развитию Красноярского края, Тувы и Хакасии. Он касается таких сфер, как металлургическое производство, добыча полезных ископаемых, транспортная и энергетическая инфраструктуры. Всего — 34 проекта.

Объем инвестиций в 2018–2027 гг. оценивается в 1,8 трлн рублей.