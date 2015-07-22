Тысячи тонн пестицидов в Алтайском крае невозможно утилизировать из-за нехватки средств

Новости 28.03.2019 19:05 117

Из-за активной сельскохозяйственной деятельности в Алтайском крае скопились тысячи тонн опасных отходов, которые не удается уничтожить из-за отсутствия федерального финансирования. Речь идет о пестицидах и агрохимикатах, которые в настоящее время хранятся на складах.

"Специфика сельскохозяйственного региона и издержки системы планирования прошлых лет привели к тому, что в крае сложилась непростая обстановка. На настоящий момент в регионе накоплено, собрано и подготовлено к обезвреживанию 4,4 тысяч тонн устаревших пестицидов. Для их утилизации необходимо более 1 млрд 450 млн рублей. Из федерального бюджета эти средства получить не удалось", - приводит слова представителя краевого миприроды «Интерфакс-Сибирь».

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По словам собеседника, региону необходимо попасть в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, чтобы в дальнейшем получить финансирование уже в рамках проекта "Чистая среда". Минприроды уже направило такую заявку в федеральный центр для рассмотрения.

"В настоящее время эти отходы хранятся в регионе на специализированных складах: за счет средств краевого бюджета обеспечивается содержание, охрана складов, а также мониторинг экологической ситуации в связи с размещением пестицидов", - подчеркнул представитель министерства.

К концу 2019 года запланировано сократить число складов с 9 до 7. Основной склад в Бийске подготовлен к приему запасов устаревших пестицидов со складов в Курьинском, Алейском, Поспелихинском и Топчихинском районах.