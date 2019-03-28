Росгвардия нейтрализовала барнаульца, угрожавшего соседям топором

Новости 28.03.2019 17:30 87

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что ветеран боевых действий в Афганистане бегал по подъезду многоквартирного дома в Барнауле и угрожал соседям топором. Успокоить дебошира удалось лишь сотрудникам Росгвардии по Алтайскому краю, сообщил «Барнаул 22».

«Утро жителей дома на пр. Красноармейском, 53 выдалось неспокойным. В подъезде дома и во дворе бегал неадекватный мужчина, размахивающий топором.Горожанин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, стучался в двери жильцов, «кошмарил» их, а после топором перерубил провода и забаррикадировался у себя дома. Очевидцы вызвали полицию. На место прибыл ОМОН, полиция, кинологи, врачи «скорой помощи», - пишет паблик.

В следственном комитете по Алтайскому краю сообщили, что, когда на место приехали силовики, мужчина, закрывшись в квартире, стал угрожать полицейским применением оружия.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователи и следователи-криминалисты в настоящее время проводят осмотр места происшествия. 52-летний мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.