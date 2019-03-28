Экс-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в мошенничестве

Новости 28.03.2019 18:02 96

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев подозревается в особо крупном мошенничестве. Сегодня, 28 марта, следователи задержали его в Москве, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, экс-губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе подозревается в мошенничестве при добыче леса. Сотрудники следственного комитета и ФСБ провели обыски в доме Ишаева, его родственников, а также в администрации региона.

Уголовное дело было возбуждено в Хабаровске, но затем его передали в центральный аппарат СКР. Есть вероятность, что уже 29 марта Виктор Ишаев может оказаться в Басманном райсуде.

Ишаев являлся первым губернатором Хабаровского края. Он возглавил регион в 1991 году. После увольнения в 2009 году стал полпредом президента в Дальневосточном округе, в 2012 году получил пост министра по делам Дальнего Востока.