Несколько депутатских кресел в Бийской гордуме может освободиться уже в мае

Новости 28.03.2019 15:00 225

Решение о судьбе семи депутатов Бийской гордумы, допустивших ошибки в декларациях за 2017 год, может быть принято не ранее, чем на майском заседании представительного органа. Об этом «Политсибру» рассказал председатель БГД Сергей Ларейкин.

Как уже сообщалось, накануне, 27 марта, суд постановил вернуть на рассмотрение в думу дела проштрафившихся депутатов. Именно на таком сценарии настаивала местная прокуратура. Отметим, что мотивировочную часть в БГД получат не ранее следующей недели. После чего начнется отчет месячного срока для исполнения решения суда.

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Не исключено, что городская дума попробует опротестовать такой вердикт в вышестоящей инстанции, что приведет к затягиванию дела. Надзорное ведомство, судя по всему, нынешнее решение суда полностью устраивает.

Сергей Ларейкин признал, что среди депутатского корпуса пока нет единодушного мнения, как быть дальше. Кроме того, по словам председателя БГД, в ходе апрельского заседания данный вопрос в любом случае выносить на рассмотрение не планируется.

Решение по каждому из 7 депутатов-нарушителей Бийская гордума будет принимать в отдельности. 30 народных избранников не станут принимать "пакетных решений", заверил Ларейкин.

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Напомним, угроза лишиться мандата актуальна для 4 единороссов (Константин Белый, Александр Казаков, Юрий Кудинов, Игорь Степанов), а также по 1 представителю от других фракций. Это Александр Вишняков (ЛДПР), Евгений Тиуков (СР) и Александр Хлыновский (КПРФ).

Между тем дополнительные выборы в БГД могут состояться только по трем одномандатным округам. Остальные четверо «декларационных нарушителей» прошли в БГД по партспискам.

После принятия гордумой решения о прекращении полномочий депутатов по закону выборы должны пройти в течение года. Назначить их необходимо не ранее чем за 90 дней и не позднее 80 дней до дня голосования. В данном случае речь идет о периоде с 9 по 19 июня. В таком случае дополнительные выборы состоятся 8 сентября, в Единый день голосования.

Если БГД по какой-либо причине не успеет уложиться в срок до 19 июня, тогда довыборы могут пройти в любое воскресенье, в том числе и в 2020 году, но не позже, чем спустя год после лишения депутатов мандатов.